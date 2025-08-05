クォートセクション
通貨 / GNRC
GNRC: Generac Holdlings Inc

183.95 USD 2.53 (1.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GNRCの今日の為替レートは、1.39%変化しました。日中、通貨は1あたり180.90の安値と184.45の高値で取引されました。

Generac Holdlings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

GNRC News

1日のレンジ
180.90 184.45
1年のレンジ
99.50 203.24
以前の終値
181.42
始値
183.14
買値
183.95
買値
184.25
安値
180.90
高値
184.45
出来高
1.713 K
1日の変化
1.39%
1ヶ月の変化
2.36%
6ヶ月の変化
46.46%
1年の変化
16.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K