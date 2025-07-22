Валюты / FMS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FMS: Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr
25.36 USD 0.65 (2.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FMS за сегодня изменился на 2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.97, а максимальная — 25.38.
Следите за динамикой Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FMS
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Fresenius Medical Stock?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- This Fortinet Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Why Is Amphastar Pharma Stock Soaring Tuesday? - Amphastar Pharma (NASDAQ:AMPH), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Encompass Health Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Up 7.4%
- Fresenius Medical Care launches €600 million share buyback tranche
- FMS vs. OFIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Select Medical Shares Down 20% Despite Q2 Earnings Beat
- FMS Stock Rises as Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Gain Y/Y
- Fresenius Medical Care AG (FMS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evercore ISI lowers Azenta stock price target to $33 on order delays
- Fresenius Medical Care ADR earnings beat by $0.41, revenue fell short of estimates
- Fresenius Medical Care Q2 results show revenue growth despite challenges
- Teladoc Health Q2 Loss Narrower Than Expected on Declining Expenses
- Here's Why Fresenius (FMS) Looks Ripe for Bottom Fishing
- UnitedHealth Q2 Earnings Miss Estimates on Increasing Medical Costs
- Universal Health Q2 Earnings Beat on Strong Acute Care Admissions
- Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
- Is the Options Market Predicting a Spike in Fresenius Medical Stock?
- Community Health Q2 Earnings Miss on Declining Patient Days
- Molina Healthcare Q2 Earnings Miss on Rising Medical Care Costs
- Oakmark Global Concentrated Strategy Q2 2025 Commentary
Дневной диапазон
24.97 25.38
Годовой диапазон
18.94 30.16
- Предыдущее закрытие
- 24.71
- Open
- 25.04
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Low
- 24.97
- High
- 25.38
- Объем
- 690
- Дневное изменение
- 2.63%
- Месячное изменение
- 4.45%
- 6-месячное изменение
- 1.97%
- Годовое изменение
- 18.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.