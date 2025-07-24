KurseKategorien
FMS: Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr

25.45 USD 0.12 (0.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FMS hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.24 bis zu einem Hoch von 25.48 gehandelt.

Tagesspanne
25.24 25.48
Jahresspanne
18.94 30.16
Vorheriger Schlusskurs
25.57
Eröffnung
25.41
Bid
25.45
Ask
25.75
Tief
25.24
Hoch
25.48
Volumen
549
Tagesänderung
-0.47%
Monatsänderung
4.82%
6-Monatsänderung
2.33%
Jahresänderung
19.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K