통화 / FMS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FMS: Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr
25.27 USD 0.18 (0.71%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FMS 환율이 오늘 -0.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.24이고 고가는 25.56이었습니다.
Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMS News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Fresenius Medical Stock?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- This Fortinet Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Why Is Amphastar Pharma Stock Soaring Tuesday? - Amphastar Pharma (NASDAQ:AMPH), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Encompass Health Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Up 7.4%
- Fresenius Medical Care launches €600 million share buyback tranche
- FMS vs. OFIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Select Medical Shares Down 20% Despite Q2 Earnings Beat
- FMS Stock Rises as Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Gain Y/Y
- Fresenius Medical Care AG (FMS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evercore ISI lowers Azenta stock price target to $33 on order delays
- Fresenius Medical Care ADR earnings beat by $0.41, revenue fell short of estimates
- Fresenius Medical Care Q2 results show revenue growth despite challenges
- Teladoc Health Q2 Loss Narrower Than Expected on Declining Expenses
- Here's Why Fresenius (FMS) Looks Ripe for Bottom Fishing
- UnitedHealth Q2 Earnings Miss Estimates on Increasing Medical Costs
- Universal Health Q2 Earnings Beat on Strong Acute Care Admissions
- Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
- Is the Options Market Predicting a Spike in Fresenius Medical Stock?
- Community Health Q2 Earnings Miss on Declining Patient Days
- Molina Healthcare Q2 Earnings Miss on Rising Medical Care Costs
- Oakmark Global Concentrated Strategy Q2 2025 Commentary
일일 변동 비율
25.24 25.56
년간 변동
18.94 30.16
- 이전 종가
- 25.45
- 시가
- 25.39
- Bid
- 25.27
- Ask
- 25.57
- 저가
- 25.24
- 고가
- 25.56
- 볼륨
- 612
- 일일 변동
- -0.71%
- 월 변동
- 4.08%
- 6개월 변동
- 1.61%
- 년간 변동율
- 18.47%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K