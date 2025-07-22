Divisas / FMS
FMS: Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr
25.57 USD 0.21 (0.83%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FMS de hoy ha cambiado un 0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.55, mientras que el máximo ha alcanzado 25.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.55 25.86
Rango anual
18.94 30.16
- Cierres anteriores
- 25.36
- Open
- 25.62
- Bid
- 25.57
- Ask
- 25.87
- Low
- 25.55
- High
- 25.86
- Volumen
- 474
- Cambio diario
- 0.83%
- Cambio mensual
- 5.31%
- Cambio a 6 meses
- 2.81%
- Cambio anual
- 19.88%
