Dövizler / FMS
FMS: Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr
25.27 USD 0.18 (0.71%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FMS fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.24 ve Yüksek fiyatı olarak 25.56 aralığında işlem gördü.
Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMS haberleri
Günlük aralık
25.24 25.56
Yıllık aralık
18.94 30.16
- Önceki kapanış
- 25.45
- Açılış
- 25.39
- Satış
- 25.27
- Alış
- 25.57
- Düşük
- 25.24
- Yüksek
- 25.56
- Hacim
- 612
- Günlük değişim
- -0.71%
- Aylık değişim
- 4.08%
- 6 aylık değişim
- 1.61%
- Yıllık değişim
- 18.47%
21 Eylül, Pazar