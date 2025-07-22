FiyatlarBölümler
Dövizler / FMS
Geri dön - Hisse senetleri

FMS: Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr

25.27 USD 0.18 (0.71%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FMS fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.24 ve Yüksek fiyatı olarak 25.56 aralığında işlem gördü.

Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMS haberleri

Günlük aralık
25.24 25.56
Yıllık aralık
18.94 30.16
Önceki kapanış
25.45
Açılış
25.39
Satış
25.27
Alış
25.57
Düşük
25.24
Yüksek
25.56
Hacim
612
Günlük değişim
-0.71%
Aylık değişim
4.08%
6 aylık değişim
1.61%
Yıllık değişim
18.47%
21 Eylül, Pazar