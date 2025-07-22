Moedas / FMS
FMS: Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr
25.25 USD 0.32 (1.25%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FMS para hoje mudou para -1.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.24 e o mais alto foi 25.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each repr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FMS Notícias
Faixa diária
25.24 25.41
Faixa anual
18.94 30.16
- Fechamento anterior
- 25.57
- Open
- 25.41
- Bid
- 25.25
- Ask
- 25.55
- Low
- 25.24
- High
- 25.41
- Volume
- 45
- Mudança diária
- -1.25%
- Mudança mensal
- 4.00%
- Mudança de 6 meses
- 1.53%
- Mudança anual
- 18.38%
