Валюты / DQ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DQ: DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent
27.35 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DQ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.79, а максимальная — 27.51.
Следите за динамикой DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DQ
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Daqo New Energy Q2 Earnings: Will Win The War Of Attrition (Rating Upgrade) (NYSE:DQ)
- Daqo New Energy Corp. (DQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Daqo New Energy Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DQ)
- Daqo New Energy Q2 Loss Triggers Buyback
- Daqo New Energy (DQ) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Daqo New Energy Q2 2025 reports revenue miss
- Daqo New Energy (DQ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Daqo New Energy announces $100 million share repurchase program
- Daqo New Energy ADR earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Daqo New Energy tumbles 15% as revenue misses estimates badly
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Analysis-China’s overcapacity crackdown faces litmus test in solar sector
- Earnings call transcript: Daqo New Energy reports Q1 2025 loss amid market challenges
- Daqo New Energy Stock Sees RS Rating Rise To 91
- Flexible Solutions International Inc. (FSI) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Endeavour Silver (EXK) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Celanese (CE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nutrien (NTR) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Rayonier Advanced Materials (RYAM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CSW Industrials (CSW) Beats Q1 Earnings Estimates
- Netflix, Philip Morris among Tuesday’s market cap stock movers
- Citi initiates Daqo New Energy stock with Buy rating on China reforms
Дневной диапазон
26.79 27.51
Годовой диапазон
12.41 30.73
- Предыдущее закрытие
- 27.36
- Open
- 27.34
- Bid
- 27.35
- Ask
- 27.65
- Low
- 26.79
- High
- 27.51
- Объем
- 1.386 K
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 10.77%
- 6-месячное изменение
- 49.45%
- Годовое изменение
- 36.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.