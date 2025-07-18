Dövizler / DQ
DQ: DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent
27.26 USD 1.27 (4.89%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DQ fiyatı bugün 4.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.80 ve Yüksek fiyatı olarak 27.29 aralığında işlem gördü.
DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.80 27.29
Yıllık aralık
12.41 30.73
- Önceki kapanış
- 25.99
- Açılış
- 26.06
- Satış
- 27.26
- Alış
- 27.56
- Düşük
- 25.80
- Yüksek
- 27.29
- Hacim
- 1.701 K
- Günlük değişim
- 4.89%
- Aylık değişim
- 10.41%
- 6 aylık değişim
- 48.96%
- Yıllık değişim
- 35.96%
21 Eylül, Pazar