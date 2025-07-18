货币 / DQ
DQ: DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent
27.35 USD 0.01 (0.04%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DQ汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点26.79和高点27.51进行交易。
关注DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DQ新闻
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Daqo New Energy Q2 Earnings: Will Win The War Of Attrition (Rating Upgrade) (NYSE:DQ)
- Daqo New Energy Corp. (DQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Daqo New Energy Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DQ)
- Daqo New Energy Q2 Loss Triggers Buyback
- Daqo New Energy (DQ) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Daqo New Energy Q2 2025 reports revenue miss
- Daqo New Energy (DQ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Daqo New Energy announces $100 million share repurchase program
- Daqo New Energy ADR earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Daqo New Energy tumbles 15% as revenue misses estimates badly
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Analysis-China’s overcapacity crackdown faces litmus test in solar sector
- Earnings call transcript: Daqo New Energy reports Q1 2025 loss amid market challenges
- Daqo New Energy Stock Sees RS Rating Rise To 91
- Flexible Solutions International Inc. (FSI) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Endeavour Silver (EXK) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Celanese (CE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nutrien (NTR) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Rayonier Advanced Materials (RYAM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CSW Industrials (CSW) Beats Q1 Earnings Estimates
- Netflix, Philip Morris among Tuesday’s market cap stock movers
- Citi initiates Daqo New Energy stock with Buy rating on China reforms
日范围
26.79 27.51
年范围
12.41 30.73
- 前一天收盘价
- 27.36
- 开盘价
- 27.34
- 卖价
- 27.35
- 买价
- 27.65
- 最低价
- 26.79
- 最高价
- 27.51
- 交易量
- 1.386 K
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 10.77%
- 6个月变化
- 49.45%
- 年变化
- 36.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值