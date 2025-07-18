通貨 / DQ
DQ: DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent
25.99 USD 1.26 (4.62%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DQの今日の為替レートは、-4.62%変化しました。日中、通貨は1あたり25.61の安値と26.71の高値で取引されました。
DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.61 26.71
1年のレンジ
12.41 30.73
- 以前の終値
- 27.25
- 始値
- 26.50
- 買値
- 25.99
- 買値
- 26.29
- 安値
- 25.61
- 高値
- 26.71
- 出来高
- 1.569 K
- 1日の変化
- -4.62%
- 1ヶ月の変化
- 5.27%
- 6ヶ月の変化
- 42.02%
- 1年の変化
- 29.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K