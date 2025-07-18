クォートセクション
通貨 / DQ
DQ: DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent

25.99 USD 1.26 (4.62%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DQの今日の為替レートは、-4.62%変化しました。日中、通貨は1あたり25.61の安値と26.71の高値で取引されました。

DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.61 26.71
1年のレンジ
12.41 30.73
以前の終値
27.25
始値
26.50
買値
25.99
買値
26.29
安値
25.61
高値
26.71
出来高
1.569 K
1日の変化
-4.62%
1ヶ月の変化
5.27%
6ヶ月の変化
42.02%
1年の変化
29.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K