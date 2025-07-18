Devises / DQ
DQ: DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent
27.26 USD 1.27 (4.89%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DQ a changé de 4.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.80 et à un maximum de 27.29.
Suivez la dynamique DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DQ Nouvelles
Range quotidien
25.80 27.29
Range Annuel
12.41 30.73
- Clôture Précédente
- 25.99
- Ouverture
- 26.06
- Bid
- 27.26
- Ask
- 27.56
- Plus Bas
- 25.80
- Plus Haut
- 27.29
- Volume
- 1.701 K
- Changement quotidien
- 4.89%
- Changement Mensuel
- 10.41%
- Changement à 6 Mois
- 48.96%
- Changement Annuel
- 35.96%
20 septembre, samedi