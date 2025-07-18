Moedas / DQ
DQ: DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent
26.08 USD 1.17 (4.29%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DQ para hoje mudou para -4.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.75 e o mais alto foi 26.71.
Veja a dinâmica do par de moedas DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DQ Notícias
Faixa diária
25.75 26.71
Faixa anual
12.41 30.73
- Fechamento anterior
- 27.25
- Open
- 26.50
- Bid
- 26.08
- Ask
- 26.38
- Low
- 25.75
- High
- 26.71
- Volume
- 647
- Mudança diária
- -4.29%
- Mudança mensal
- 5.63%
- Mudança de 6 meses
- 42.51%
- Mudança anual
- 30.07%
