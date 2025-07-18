Währungen / DQ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DQ: DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent
25.99 USD 1.26 (4.62%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DQ hat sich für heute um -4.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.61 bis zu einem Hoch von 26.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die DAQO New Energy Corp American Depositary Shares, each represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DQ News
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Daqo New Energy Q2 Earnings: Will Win The War Of Attrition (Rating Upgrade) (NYSE:DQ)
- Daqo New Energy Corp. (DQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Daqo New Energy Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DQ)
- Daqo New Energy Q2 Loss Triggers Buyback
- Daqo New Energy (DQ) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Daqo New Energy Q2 2025 reports revenue miss
- Daqo New Energy (DQ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Daqo New Energy announces $100 million share repurchase program
- Daqo New Energy ADR earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Daqo New Energy tumbles 15% as revenue misses estimates badly
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Analysis-China’s overcapacity crackdown faces litmus test in solar sector
- Earnings call transcript: Daqo New Energy reports Q1 2025 loss amid market challenges
- Daqo New Energy Stock Sees RS Rating Rise To 91
- Flexible Solutions International Inc. (FSI) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Endeavour Silver (EXK) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Celanese (CE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nutrien (NTR) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Rayonier Advanced Materials (RYAM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CSW Industrials (CSW) Beats Q1 Earnings Estimates
- Netflix, Philip Morris among Tuesday’s market cap stock movers
- Citi initiates Daqo New Energy stock with Buy rating on China reforms
Tagesspanne
25.61 26.71
Jahresspanne
12.41 30.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.25
- Eröffnung
- 26.50
- Bid
- 25.99
- Ask
- 26.29
- Tief
- 25.61
- Hoch
- 26.71
- Volumen
- 1.569 K
- Tagesänderung
- -4.62%
- Monatsänderung
- 5.27%
- 6-Monatsänderung
- 42.02%
- Jahresänderung
- 29.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K