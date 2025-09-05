Валюты / DHI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DHI: D.R. Horton Inc
171.75 USD 0.34 (0.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DHI за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 168.02, а максимальная — 172.82.
Следите за динамикой D.R. Horton Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DHI
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- Lennar Before Q3 Earnings: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- D.R. Horton (DHI) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Will Toll Brothers' $13.75 EPS Target Hold Amid Softer Sales Volumes?
- Can D.R. Horton Defend Its Market Share as Competitors Expand?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Toll Brothers, Lennar, NVR and D.R. Horton
- LEN Stock Up 23% in Past 3 Months: Should You Buy, Hold or Sell Now?
- Toll Brothers Up 29% in 3 Months: How Should You Play the Stock Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights D.R. Horton and Toll Brothers
- D.R. Horton (DHI) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- 2 Homebuilding Stocks to Watch Defying Tough Market Backdrop
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- D.R. Horton Stock Rises 48% in 3 Months: Is This Homebuilder Still a Buy?
- TOL's Margins Under Pressure: Will Incentives Weigh on Earnings Ahead?
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Labor Market Shocker Sends Ripples Across Wall Street as Analysts Eye Homebuilder Stocks - TipRanks.com
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Buffett Bets On Real Estate: New Holdings Revealed At Berkshire Hathaway
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- D.R. Horton Stock Is Rising Friday: What's Going On? - D.R. Horton (NYSE:DHI)
- Traders Hit The Buy Button On These 10 Stocks After Weak Jobs Report - AppLovin (NASDAQ:APP), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Jobs Report Just Delivered Back-To-Back Fed Rate Cuts; S&P 500 Rises
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
Дневной диапазон
168.02 172.82
Годовой диапазон
110.44 195.50
- Предыдущее закрытие
- 172.09
- Open
- 172.15
- Bid
- 171.75
- Ask
- 172.05
- Low
- 168.02
- High
- 172.82
- Объем
- 6.000 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 2.83%
- 6-месячное изменение
- 34.84%
- Годовое изменение
- -10.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.