DHI: D.R. Horton Inc
169.59 USD 0.33 (0.19%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DHI hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 167.00 bis zu einem Hoch von 170.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die D.R. Horton Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DHI News
Tagesspanne
167.00 170.65
Jahresspanne
110.44 195.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 169.92
- Eröffnung
- 169.05
- Bid
- 169.59
- Ask
- 169.89
- Tief
- 167.00
- Hoch
- 170.65
- Volumen
- 6.097 K
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 1.54%
- 6-Monatsänderung
- 33.15%
- Jahresänderung
- -11.66%
