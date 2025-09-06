KurseKategorien
DHI: D.R. Horton Inc

169.59 USD 0.33 (0.19%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DHI hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 167.00 bis zu einem Hoch von 170.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die D.R. Horton Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
167.00 170.65
Jahresspanne
110.44 195.50
Vorheriger Schlusskurs
169.92
Eröffnung
169.05
Bid
169.59
Ask
169.89
Tief
167.00
Hoch
170.65
Volumen
6.097 K
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
1.54%
6-Monatsänderung
33.15%
Jahresänderung
-11.66%
