DHI: D.R. Horton Inc

169.92 USD 1.83 (1.07%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DHI de hoy ha cambiado un -1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 168.57, mientras que el máximo ha alcanzado 177.58.

Siga la dinámica de la pareja de divisas D.R. Horton Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
168.57 177.58
Rango anual
110.44 195.50
Cierres anteriores
171.75
Open
172.69
Bid
169.92
Ask
170.22
Low
168.57
High
177.58
Volumen
7.502 K
Cambio diario
-1.07%
Cambio mensual
1.74%
Cambio a 6 meses
33.41%
Cambio anual
-11.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B