货币 / DHI
DHI: D.R. Horton Inc
171.75 USD 0.34 (0.20%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DHI汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点168.02和高点172.82进行交易。
关注D.R. Horton Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
168.02 172.82
年范围
110.44 195.50
- 前一天收盘价
- 172.09
- 开盘价
- 172.15
- 卖价
- 171.75
- 买价
- 172.05
- 最低价
- 168.02
- 最高价
- 172.82
- 交易量
- 6.000 K
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 2.83%
- 6个月变化
- 34.84%
- 年变化
- -10.54%
