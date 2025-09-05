QuotesSections
DHI
DHI: D.R. Horton Inc

170.59 USD 1.50 (0.87%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

DHI exchange rate has changed by -0.87% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 168.02 and at a high of 172.58.

Follow D.R. Horton Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
168.02 172.58
Year Range
110.44 195.50
Previous Close
172.09
Open
172.15
Bid
170.59
Ask
170.89
Low
168.02
High
172.58
Volume
3.064 K
Daily Change
-0.87%
Month Change
2.14%
6 Months Change
33.93%
Year Change
-11.14%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
Fcst
Prev
4.876%