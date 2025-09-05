Currencies / DHI
DHI: D.R. Horton Inc
170.59 USD 1.50 (0.87%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
DHI exchange rate has changed by -0.87% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 168.02 and at a high of 172.58.
Follow D.R. Horton Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
DHI News
Daily Range
168.02 172.58
Year Range
110.44 195.50
- Previous Close
- 172.09
- Open
- 172.15
- Bid
- 170.59
- Ask
- 170.89
- Low
- 168.02
- High
- 172.58
- Volume
- 3.064 K
- Daily Change
- -0.87%
- Month Change
- 2.14%
- 6 Months Change
- 33.93%
- Year Change
- -11.14%
