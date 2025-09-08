Dövizler / DHI
DHI: D.R. Horton Inc
168.30 USD 1.29 (0.76%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DHI fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 164.76 ve Yüksek fiyatı olarak 170.02 aralığında işlem gördü.
D.R. Horton Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
164.76 170.02
Yıllık aralık
110.44 195.50
- Önceki kapanış
- 169.59
- Açılış
- 166.65
- Satış
- 168.30
- Alış
- 168.60
- Düşük
- 164.76
- Yüksek
- 170.02
- Hacim
- 10.436 K
- Günlük değişim
- -0.76%
- Aylık değişim
- 0.77%
- 6 aylık değişim
- 32.13%
- Yıllık değişim
- -12.33%
21 Eylül, Pazar