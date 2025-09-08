Devises / DHI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DHI: D.R. Horton Inc
168.30 USD 1.29 (0.76%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DHI a changé de -0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 164.76 et à un maximum de 170.02.
Suivez la dynamique D.R. Horton Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHI Nouvelles
- Micron Rips Higher Ahead Of Earnings, Helped By Booming AI Demand
- Lennar, America's Second-Largest Homebuilder, Is Increasingly "Optimistic" About the Housing Market
- US housing shares shine as Fed restarts rate cuts
- S&P 500 Housing Giant Earnings Expected To Tumble But It's All About The Future and Lower Interest Rates
- Can D.R. Horton Outperform Peers Amid Supply-Chain Stabilization?
- Lennar (LEN) Earnings Loom as Buffett’s Backing Lifts Investor Confidence - TipRanks.com
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- Why Housing Stocks Are a Buy Today
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- Lennar Before Q3 Earnings: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- D.R. Horton (DHI) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Will Toll Brothers' $13.75 EPS Target Hold Amid Softer Sales Volumes?
- Can D.R. Horton Defend Its Market Share as Competitors Expand?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Toll Brothers, Lennar, NVR and D.R. Horton
- LEN Stock Up 23% in Past 3 Months: Should You Buy, Hold or Sell Now?
- Toll Brothers Up 29% in 3 Months: How Should You Play the Stock Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights D.R. Horton and Toll Brothers
- D.R. Horton (DHI) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- 2 Homebuilding Stocks to Watch Defying Tough Market Backdrop
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- D.R. Horton Stock Rises 48% in 3 Months: Is This Homebuilder Still a Buy?
- TOL's Margins Under Pressure: Will Incentives Weigh on Earnings Ahead?
Range quotidien
164.76 170.02
Range Annuel
110.44 195.50
- Clôture Précédente
- 169.59
- Ouverture
- 166.65
- Bid
- 168.30
- Ask
- 168.60
- Plus Bas
- 164.76
- Plus Haut
- 170.02
- Volume
- 10.436 K
- Changement quotidien
- -0.76%
- Changement Mensuel
- 0.77%
- Changement à 6 Mois
- 32.13%
- Changement Annuel
- -12.33%
20 septembre, samedi