CotationsSections
Devises / DHI
Retour à Actions

DHI: D.R. Horton Inc

168.30 USD 1.29 (0.76%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DHI a changé de -0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 164.76 et à un maximum de 170.02.

Suivez la dynamique D.R. Horton Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DHI Nouvelles

Range quotidien
164.76 170.02
Range Annuel
110.44 195.50
Clôture Précédente
169.59
Ouverture
166.65
Bid
168.30
Ask
168.60
Plus Bas
164.76
Plus Haut
170.02
Volume
10.436 K
Changement quotidien
-0.76%
Changement Mensuel
0.77%
Changement à 6 Mois
32.13%
Changement Annuel
-12.33%
20 septembre, samedi