Moedas / DHI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DHI: D.R. Horton Inc
169.92 USD 1.83 (1.07%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DHI para hoje mudou para -1.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 168.57 e o mais alto foi 177.58.
Veja a dinâmica do par de moedas D.R. Horton Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHI Notícias
- Lennar (LEN) Earnings Loom as Buffett’s Backing Lifts Investor Confidence - TipRanks.com
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- Lennar Before Q3 Earnings: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- D.R. Horton (DHI) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Will Toll Brothers' $13.75 EPS Target Hold Amid Softer Sales Volumes?
- Can D.R. Horton Defend Its Market Share as Competitors Expand?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Toll Brothers, Lennar, NVR and D.R. Horton
- LEN Stock Up 23% in Past 3 Months: Should You Buy, Hold or Sell Now?
- Toll Brothers Up 29% in 3 Months: How Should You Play the Stock Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights D.R. Horton and Toll Brothers
- D.R. Horton (DHI) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- 2 Homebuilding Stocks to Watch Defying Tough Market Backdrop
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- D.R. Horton Stock Rises 48% in 3 Months: Is This Homebuilder Still a Buy?
- TOL's Margins Under Pressure: Will Incentives Weigh on Earnings Ahead?
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Labor Market Shocker Sends Ripples Across Wall Street as Analysts Eye Homebuilder Stocks - TipRanks.com
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Buffett Bets On Real Estate: New Holdings Revealed At Berkshire Hathaway
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- D.R. Horton Stock Is Rising Friday: What's Going On? - D.R. Horton (NYSE:DHI)
Faixa diária
168.57 177.58
Faixa anual
110.44 195.50
- Fechamento anterior
- 171.75
- Open
- 172.69
- Bid
- 169.92
- Ask
- 170.22
- Low
- 168.57
- High
- 177.58
- Volume
- 7.499 K
- Mudança diária
- -1.07%
- Mudança mensal
- 1.74%
- Mudança de 6 meses
- 33.41%
- Mudança anual
- -11.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh