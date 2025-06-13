КотировкиРазделы
DAR
DAR: Darling Ingredients Inc

33.87 USD 2.47 (7.87%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DAR за сегодня изменился на 7.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.19, а максимальная — 34.59.

Следите за динамикой Darling Ingredients Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.19 34.59
Годовой диапазон
26.00 43.50
Предыдущее закрытие
31.40
Open
31.42
Bid
33.87
Ask
34.17
Low
31.19
High
34.59
Объем
13.731 K
Дневное изменение
7.87%
Месячное изменение
0.44%
6-месячное изменение
9.79%
Годовое изменение
-8.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.