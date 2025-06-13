Валюты / DAR
DAR: Darling Ingredients Inc
33.87 USD 2.47 (7.87%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAR за сегодня изменился на 7.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.19, а максимальная — 34.59.
Следите за динамикой Darling Ingredients Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DAR
- Акции Darling Ingredients выросли после предложения EPA по стандартам возобновляемого топлива
- Darling Ingredients stock jumps after EPA proposes renewable fuel standards
- How a Texas refinery turns Amazon-destroying cattle into ’green’ jet fuel
- Darling Ingredients: Facing Cyclical Pressure But Offering Long-Term Value (NYSE:DAR)
- Darling Ingredients Misses Fiscal Q2 EPS
- This Norfolk Southern Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Darling Ingredients (NYSE:DAR), Dow (NYSE:DOW)
- Baird downgrades Darling Ingredients stock rating to Neutral on RIN market concerns
- Darling Ingredients Posts Q2 Profit Drop
- Raymond James reiterates Strong Buy on Darling Ingredients stock
- Here's What Key Metrics Tell Us About Darling (DAR) Q2 Earnings
- Darling Ingredients (DAR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Darling Ingredients Q2 2025 slides: Feed segment shines amid overall profit decline
- Countdown to Darling (DAR) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Earnings Preview: Mondelez (MDLZ) Q2 Earnings Expected to Decline
- Earnings Preview: Darling Ingredients (DAR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Darling Ingredients stock rating reiterated at Buy by UBS despite Q2 estimate cut
- Darling Ingredients updates bylaws to revise shareholder action procedures
- Darling Ingredients Inc. announces offering of €750 million of senior notes by Darling Global Finance B.V., entry into a new amended and restated credit agreement, and redemption of €515.0 million
- Darling Ingredients prices €750 million in senior notes due 2032
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Darling Ingredients Inc. announces offering of €750 Million of senior notes by Darling Global Finance B.V. and proposed entry into a new amended and restated credit agreement
- Last week's top gainer Mid cap stocks - Quantum Computing (NASDAQ:QUBT), Transocean (NYSE:RIG), Oklo (NYSE:OKLO)
- Oracle and Visa Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Visa, Mastercard lead Friday’s market cap stock movers
Дневной диапазон
31.19 34.59
Годовой диапазон
26.00 43.50
- Предыдущее закрытие
- 31.40
- Open
- 31.42
- Bid
- 33.87
- Ask
- 34.17
- Low
- 31.19
- High
- 34.59
- Объем
- 13.731 K
- Дневное изменение
- 7.87%
- Месячное изменение
- 0.44%
- 6-месячное изменение
- 9.79%
- Годовое изменение
- -8.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.