CRK
CRK: Comstock Resources Inc
17.07 USD 0.83 (5.11%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRK за сегодня изменился на 5.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.17, а максимальная — 17.11.
Следите за динамикой Comstock Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRK
- Implied Volatility Surging for Comstock Resources Stock Options
- How are energy investors positioned?
- Top 3 Energy Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- Roth cuts gas stocks as oversupply threatens natural gas prices into 2026
- Top 3 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Flowco Holdings (NYSE:FLOC), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- Piper Sandler lowers Comstock Resources stock price target on reduced volumes
- Comstock Resources: Production Declines Despite $1 Billion In Capex (NYSE:CRK)
- Comstock Resources, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CRK)
- Comstock Resources, Inc. (CRK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Comstock (CRK) Q2 Earnings
- Comstock Resources Q2 2025 slides: Higher gas prices drive earnings growth despite production decline
- Comstock Resources (CRK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Earnings Preview: SM Energy (SM) Q2 Earnings Expected to Decline
- Comstock Resources (CRK) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Real Energy Outlook: Market Searches For Solid Ground (Commodity:CL1:COM)
- Undercovered Dozen: Morgan Stanley, Arista Networks, Global Ship Lease And More
- Comstock Resources stock rating downgraded to Sell by UBS on valuation
- Comstock Resources price target raised to $27 from $24 at Mizuho
- Our Computers Are Modeling a Raging Bull Market... in These 3 Stocks
- Comstock Resources: Significant Cost Reduction In Process (NYSE:CRK)
- Wolfe Research upgrades Comstock Resources stock on resource expansion
- comstock resources stock hits 52-week high at 26.18 usd
Дневной диапазон
16.17 17.11
Годовой диапазон
10.84 31.17
- Предыдущее закрытие
- 16.24
- Open
- 16.26
- Bid
- 17.07
- Ask
- 17.37
- Low
- 16.17
- High
- 17.11
- Объем
- 4.851 K
- Дневное изменение
- 5.11%
- Месячное изменение
- 8.17%
- 6-месячное изменение
- -15.16%
- Годовое изменение
- 56.18%
