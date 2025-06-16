통화 / CRK
CRK: Comstock Resources Inc
16.90 USD 0.16 (0.94%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRK 환율이 오늘 -0.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.75이고 고가는 17.14이었습니다.
Comstock Resources Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CRK News
- Implied Volatility Surging for Comstock Resources Stock Options
- How are energy investors positioned?
- Top 3 Energy Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- Roth cuts gas stocks as oversupply threatens natural gas prices into 2026
- Top 3 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Flowco Holdings (NYSE:FLOC), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- Piper Sandler lowers Comstock Resources stock price target on reduced volumes
- Comstock Resources: Production Declines Despite $1 Billion In Capex (NYSE:CRK)
- Comstock Resources, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CRK)
- Comstock Resources, Inc. (CRK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Comstock (CRK) Q2 Earnings
- Comstock Resources Q2 2025 slides: Higher gas prices drive earnings growth despite production decline
- Comstock Resources (CRK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Earnings Preview: SM Energy (SM) Q2 Earnings Expected to Decline
- Comstock Resources (CRK) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Real Energy Outlook: Market Searches For Solid Ground (Commodity:CL1:COM)
- Undercovered Dozen: Morgan Stanley, Arista Networks, Global Ship Lease And More
- Comstock Resources stock rating downgraded to Sell by UBS on valuation
- Comstock Resources price target raised to $27 from $24 at Mizuho
- Our Computers Are Modeling a Raging Bull Market... in These 3 Stocks
- Comstock Resources: Significant Cost Reduction In Process (NYSE:CRK)
- Wolfe Research upgrades Comstock Resources stock on resource expansion
- comstock resources stock hits 52-week high at 26.18 usd
일일 변동 비율
16.75 17.14
년간 변동
10.84 31.17
- 이전 종가
- 17.06
- 시가
- 17.08
- Bid
- 16.90
- Ask
- 17.20
- 저가
- 16.75
- 고가
- 17.14
- 볼륨
- 3.200 K
- 일일 변동
- -0.94%
- 월 변동
- 7.10%
- 6개월 변동
- -16.00%
- 년간 변동율
- 54.62%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K