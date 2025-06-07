Валюты / CRAI
CRAI: CRA International,Inc
204.93 USD 1.58 (0.78%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRAI за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 201.10, а максимальная — 205.95.
Следите за динамикой CRA International,Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
201.10 205.95
Годовой диапазон
152.57 214.01
- Предыдущее закрытие
- 203.35
- Open
- 203.51
- Bid
- 204.93
- Ask
- 205.23
- Low
- 201.10
- High
- 205.95
- Объем
- 91
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- 6.90%
- 6-месячное изменение
- 17.87%
- Годовое изменение
- 18.05%
