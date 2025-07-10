Divisas / CRAI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CRAI: CRA International,Inc
206.56 USD 1.63 (0.80%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRAI de hoy ha cambiado un 0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 205.31, mientras que el máximo ha alcanzado 211.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CRA International,Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRAI News
- CRA International en Conferencia Virtual: Crecimiento estratégico y enfoque accionario
- CRA International en Conferencia Virtual de Small-Cap: Crecimiento estratégico y enfoque en accionistas
- CRA International at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth and Shareholder Focus
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Here's Why CRA International (CRAI) is a Strong Growth Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Reasons to Retain Charles River Stock in Your Portfolio for Now
- Chris Rucinski joins Charles River Associates as vice president
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Why CRA International (CRAI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Charles River Associates adds transfer pricing expert to VP role
- CRAI vs. EFX: Which Stock Is the Better Value Option?
- CRA (CRAI) Q2 Revenue Up 9%
- CRAI International's Earnings and Revenues Surpass Estimates in Q2
- CRA International, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRAI)
- CRA International, Inc. (CRAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CRA International (CRAI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- CRA earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Charles River Associates declares $0.49 quarterly dividend
- Cra International director Tookes sells $15k in stock
- CRA International director Tookes sells $23,416 in stock
- CRA (CRAI) Surges 3.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Charles River Associates adds Tien as VP in transfer pricing practice
Rango diario
205.31 211.24
Rango anual
152.57 214.01
- Cierres anteriores
- 204.93
- Open
- 206.92
- Bid
- 206.56
- Ask
- 206.86
- Low
- 205.31
- High
- 211.24
- Volumen
- 101
- Cambio diario
- 0.80%
- Cambio mensual
- 7.75%
- Cambio a 6 meses
- 18.81%
- Cambio anual
- 18.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B