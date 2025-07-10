CotizacionesSecciones
CRAI: CRA International,Inc

206.56 USD 1.63 (0.80%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CRAI de hoy ha cambiado un 0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 205.31, mientras que el máximo ha alcanzado 211.24.

Siga la dinámica de la pareja de divisas CRA International,Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
205.31 211.24
Rango anual
152.57 214.01
Cierres anteriores
204.93
Open
206.92
Bid
206.56
Ask
206.86
Low
205.31
High
211.24
Volumen
101
Cambio diario
0.80%
Cambio mensual
7.75%
Cambio a 6 meses
18.81%
Cambio anual
18.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B