货币 / CRAI
CRAI: CRA International,Inc
207.37 USD 2.44 (1.19%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRAI汇率已更改1.19%。当日，交易品种以低点205.31和高点208.23进行交易。
关注CRA International,Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRAI新闻
日范围
205.31 208.23
年范围
152.57 214.01
- 前一天收盘价
- 204.93
- 开盘价
- 206.92
- 卖价
- 207.37
- 买价
- 207.67
- 最低价
- 205.31
- 最高价
- 208.23
- 交易量
- 43
- 日变化
- 1.19%
- 月变化
- 8.17%
- 6个月变化
- 19.27%
- 年变化
- 19.45%
