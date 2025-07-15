CotationsSections
Devises / CRAI
Retour à Actions

CRAI: CRA International,Inc

210.79 USD 1.52 (0.72%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRAI a changé de -0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 207.53 et à un maximum de 214.66.

Suivez la dynamique CRA International,Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRAI Nouvelles

Range quotidien
207.53 214.66
Range Annuel
152.57 214.66
Clôture Précédente
212.31
Ouverture
213.07
Bid
210.79
Ask
211.09
Plus Bas
207.53
Plus Haut
214.66
Volume
166
Changement quotidien
-0.72%
Changement Mensuel
9.96%
Changement à 6 Mois
21.24%
Changement Annuel
21.42%
20 septembre, samedi