Devises / CRAI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRAI: CRA International,Inc
210.79 USD 1.52 (0.72%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRAI a changé de -0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 207.53 et à un maximum de 214.66.
Suivez la dynamique CRA International,Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRAI Nouvelles
- L’action de CRA International atteint un niveau record à 214,66 USD
- Cra international stock reaches all-time high at 214.66 USD
- CRA International à la Conférence Virtuelle Small-Cap : Croissance stratégique et focus sur les actionnaires
- CRA International at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth and Shareholder Focus
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Here's Why CRA International (CRAI) is a Strong Growth Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Reasons to Retain Charles River Stock in Your Portfolio for Now
- Chris Rucinski joins Charles River Associates as vice president
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Why CRA International (CRAI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Charles River Associates adds transfer pricing expert to VP role
- CRAI vs. EFX: Which Stock Is the Better Value Option?
- CRA (CRAI) Q2 Revenue Up 9%
- CRAI International's Earnings and Revenues Surpass Estimates in Q2
- CRA International, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRAI)
- CRA International, Inc. (CRAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CRA International (CRAI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- CRA earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Charles River Associates declares $0.49 quarterly dividend
- Cra International director Tookes sells $15k in stock
- CRA International director Tookes sells $23,416 in stock
- CRA (CRAI) Surges 3.0%: Is This an Indication of Further Gains?
Range quotidien
207.53 214.66
Range Annuel
152.57 214.66
- Clôture Précédente
- 212.31
- Ouverture
- 213.07
- Bid
- 210.79
- Ask
- 211.09
- Plus Bas
- 207.53
- Plus Haut
- 214.66
- Volume
- 166
- Changement quotidien
- -0.72%
- Changement Mensuel
- 9.96%
- Changement à 6 Mois
- 21.24%
- Changement Annuel
- 21.42%
20 septembre, samedi