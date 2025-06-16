通貨 / CRAI
CRAI: CRA International,Inc
212.31 USD 5.75 (2.78%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRAIの今日の為替レートは、2.78%変化しました。日中、通貨は1あたり204.44の安値と213.19の高値で取引されました。
CRA International,Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
204.44 213.19
1年のレンジ
152.57 214.01
- 以前の終値
- 206.56
- 始値
- 207.15
- 買値
- 212.31
- 買値
- 212.61
- 安値
- 204.44
- 高値
- 213.19
- 出来高
- 131
- 1日の変化
- 2.78%
- 1ヶ月の変化
- 10.75%
- 6ヶ月の変化
- 22.12%
- 1年の変化
- 22.30%
