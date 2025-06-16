クォートセクション
通貨 / CRAI
CRAI: CRA International,Inc

212.31 USD 5.75 (2.78%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRAIの今日の為替レートは、2.78%変化しました。日中、通貨は1あたり204.44の安値と213.19の高値で取引されました。

CRA International,Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
204.44 213.19
1年のレンジ
152.57 214.01
以前の終値
206.56
始値
207.15
買値
212.31
買値
212.61
安値
204.44
高値
213.19
出来高
131
1日の変化
2.78%
1ヶ月の変化
10.75%
6ヶ月の変化
22.12%
1年の変化
22.30%
