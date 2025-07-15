Valute / CRAI
CRAI: CRA International,Inc
210.79 USD 1.52 (0.72%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRAI ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 207.53 e ad un massimo di 214.66.
Segui le dinamiche di CRA International,Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
207.53 214.66
Intervallo Annuale
152.57 214.66
- Chiusura Precedente
- 212.31
- Apertura
- 213.07
- Bid
- 210.79
- Ask
- 211.09
- Minimo
- 207.53
- Massimo
- 214.66
- Volume
- 166
- Variazione giornaliera
- -0.72%
- Variazione Mensile
- 9.96%
- Variazione Semestrale
- 21.24%
- Variazione Annuale
- 21.42%
20 settembre, sabato