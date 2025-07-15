QuotazioniSezioni
CRAI: CRA International,Inc

210.79 USD 1.52 (0.72%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRAI ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 207.53 e ad un massimo di 214.66.

Segui le dinamiche di CRA International,Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
207.53 214.66
Intervallo Annuale
152.57 214.66
Chiusura Precedente
212.31
Apertura
213.07
Bid
210.79
Ask
211.09
Minimo
207.53
Massimo
214.66
Volume
166
Variazione giornaliera
-0.72%
Variazione Mensile
9.96%
Variazione Semestrale
21.24%
Variazione Annuale
21.42%
