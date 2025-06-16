Währungen / CRAI
CRAI: CRA International,Inc
212.31 USD 5.75 (2.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRAI hat sich für heute um 2.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 204.44 bis zu einem Hoch von 213.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die CRA International,Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
204.44 213.19
Jahresspanne
152.57 214.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 206.56
- Eröffnung
- 207.15
- Bid
- 212.31
- Ask
- 212.61
- Tief
- 204.44
- Hoch
- 213.19
- Volumen
- 131
- Tagesänderung
- 2.78%
- Monatsänderung
- 10.75%
- 6-Monatsänderung
- 22.12%
- Jahresänderung
- 22.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K