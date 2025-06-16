KurseKategorien
CRAI
CRAI: CRA International,Inc

212.31 USD 5.75 (2.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRAI hat sich für heute um 2.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 204.44 bis zu einem Hoch von 213.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die CRA International,Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
204.44 213.19
Jahresspanne
152.57 214.66
Vorheriger Schlusskurs
206.56
Eröffnung
207.15
Bid
212.31
Ask
212.61
Tief
204.44
Hoch
213.19
Volumen
131
Tagesänderung
2.78%
Monatsänderung
10.75%
6-Monatsänderung
22.12%
Jahresänderung
22.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K