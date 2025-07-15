Dövizler / CRAI
CRAI: CRA International,Inc
210.79 USD 1.52 (0.72%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRAI fiyatı bugün -0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 207.53 ve Yüksek fiyatı olarak 214.66 aralığında işlem gördü.
CRA International,Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
207.53 214.66
Yıllık aralık
152.57 214.66
- Önceki kapanış
- 212.31
- Açılış
- 213.07
- Satış
- 210.79
- Alış
- 211.09
- Düşük
- 207.53
- Yüksek
- 214.66
- Hacim
- 166
- Günlük değişim
- -0.72%
- Aylık değişim
- 9.96%
- 6 aylık değişim
- 21.24%
- Yıllık değişim
- 21.42%
21 Eylül, Pazar