통화 / CRAI
CRAI: CRA International,Inc
210.79 USD 1.52 (0.72%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRAI 환율이 오늘 -0.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 207.53이고 고가는 214.66이었습니다.
CRA International,Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
207.53 214.66
년간 변동
152.57 214.66
- 이전 종가
- 212.31
- 시가
- 213.07
- Bid
- 210.79
- Ask
- 211.09
- 저가
- 207.53
- 고가
- 214.66
- 볼륨
- 166
- 일일 변동
- -0.72%
- 월 변동
- 9.96%
- 6개월 변동
- 21.24%
- 년간 변동율
- 21.42%
20 9월, 토요일