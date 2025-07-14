Валюты / CHE
CHE: Chemed Corp
447.81 USD 6.15 (1.39%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHE за сегодня изменился на 1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 442.21, а максимальная — 447.87.
Следите за динамикой Chemed Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CHE
- Jefferies upgrades Chemed as Medicare cap risk eases and buybacks support stock
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Chemed (NYSE:CHE), Performance Food Gr (NYSE:PFGC)
- Jefferies upgrades Chemed stock rating to Buy on favorable Medicare reimbursement
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Why Is Chemed (CHE) Up 9.3% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Ave Maria Growth Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVEAX)
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Nicholas Westfall steps down as VITAS Healthcare CEO
- Why Chemed Stock Is Plummeting Today
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 410.0 USD
- Chemed (CHE) Q2 Earnings Miss Estimates
- Chemed shares tumble as Q2 earnings fall short, guidance disappoints
- Chemed earnings missed by $1.12, revenue fell short of estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- ASTH vs. CHE: Which Stock Is the Better Value Option?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Jefferies initiates Chemed stock with Hold rating, $500 price target
- Analysts Estimate Chemed (CHE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 456.41 USD
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
Дневной диапазон
442.21 447.87
Годовой диапазон
408.52 623.61
- Предыдущее закрытие
- 441.66
- Open
- 444.15
- Bid
- 447.81
- Ask
- 448.11
- Low
- 442.21
- High
- 447.87
- Объем
- 148
- Дневное изменение
- 1.39%
- Месячное изменение
- -4.87%
- 6-месячное изменение
- -27.13%
- Годовое изменение
- -25.40%
