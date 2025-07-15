CotationsSections
Devises / CHE
CHE: Chemed Corp

451.68 USD 6.23 (1.36%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CHE a changé de -1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 449.90 et à un maximum de 456.77.

Suivez la dynamique Chemed Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

CHE Nouvelles

Range quotidien
449.90 456.77
Range Annuel
408.52 623.61
Clôture Précédente
457.91
Ouverture
456.77
Bid
451.68
Ask
451.98
Plus Bas
449.90
Plus Haut
456.77
Volume
215
Changement quotidien
-1.36%
Changement Mensuel
-4.05%
Changement à 6 Mois
-26.50%
Changement Annuel
-24.76%
20 septembre, samedi