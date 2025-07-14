Divisas / CHE
CHE: Chemed Corp
457.60 USD 9.79 (2.19%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHE de hoy ha cambiado un 2.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 448.99, mientras que el máximo ha alcanzado 459.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chemed Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
448.99 459.30
Rango anual
408.52 623.61
- Cierres anteriores
- 447.81
- Open
- 449.47
- Bid
- 457.60
- Ask
- 457.90
- Low
- 448.99
- High
- 459.30
- Volumen
- 521
- Cambio diario
- 2.19%
- Cambio mensual
- -2.79%
- Cambio a 6 meses
- -25.54%
- Cambio anual
- -23.77%
