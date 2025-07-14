CotizacionesSecciones
CHE: Chemed Corp

457.60 USD 9.79 (2.19%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CHE de hoy ha cambiado un 2.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 448.99, mientras que el máximo ha alcanzado 459.30.

Rango diario
448.99 459.30
Rango anual
408.52 623.61
Cierres anteriores
447.81
Open
449.47
Bid
457.60
Ask
457.90
Low
448.99
High
459.30
Volumen
521
Cambio diario
2.19%
Cambio mensual
-2.79%
Cambio a 6 meses
-25.54%
Cambio anual
-23.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B