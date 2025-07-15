통화 / CHE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CHE: Chemed Corp
451.68 USD 6.23 (1.36%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHE 환율이 오늘 -1.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 449.90이고 고가는 456.77이었습니다.
Chemed Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHE News
- How ServiceTitan Is Rewiring Skilled Trades For The Digital Age
- Jefferies upgrades Chemed as Medicare cap risk eases and buybacks support stock
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Chemed (NYSE:CHE), Performance Food Gr (NYSE:PFGC)
- Jefferies upgrades Chemed stock rating to Buy on favorable Medicare reimbursement
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Why Is Chemed (CHE) Up 9.3% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Ave Maria Growth Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVEAX)
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Nicholas Westfall steps down as VITAS Healthcare CEO
- Why Chemed Stock Is Plummeting Today
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 410.0 USD
- Chemed (CHE) Q2 Earnings Miss Estimates
- Chemed shares tumble as Q2 earnings fall short, guidance disappoints
- Chemed earnings missed by $1.12, revenue fell short of estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- ASTH vs. CHE: Which Stock Is the Better Value Option?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Jefferies initiates Chemed stock with Hold rating, $500 price target
- Analysts Estimate Chemed (CHE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 456.41 USD
일일 변동 비율
449.90 456.77
년간 변동
408.52 623.61
- 이전 종가
- 457.91
- 시가
- 456.77
- Bid
- 451.68
- Ask
- 451.98
- 저가
- 449.90
- 고가
- 456.77
- 볼륨
- 215
- 일일 변동
- -1.36%
- 월 변동
- -4.05%
- 6개월 변동
- -26.50%
- 년간 변동율
- -24.76%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K