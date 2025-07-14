Currencies / CHE
CHE: Chemed Corp
446.44 USD 4.78 (1.08%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CHE exchange rate has changed by 1.08% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 442.21 and at a high of 446.79.
Follow Chemed Corp dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
442.21 446.79
Year Range
408.52 623.61
- Previous Close
- 441.66
- Open
- 444.15
- Bid
- 446.44
- Ask
- 446.74
- Low
- 442.21
- High
- 446.79
- Volume
- 38
- Daily Change
- 1.08%
- Month Change
- -5.16%
- 6 Months Change
- -27.36%
- Year Change
- -25.63%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%