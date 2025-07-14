QuotesSections
Currencies / CHE
CHE: Chemed Corp

446.44 USD 4.78 (1.08%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

CHE exchange rate has changed by 1.08% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 442.21 and at a high of 446.79.

Follow Chemed Corp dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
442.21 446.79
Year Range
408.52 623.61
Previous Close
441.66
Open
444.15
Bid
446.44
Ask
446.74
Low
442.21
High
446.79
Volume
38
Daily Change
1.08%
Month Change
-5.16%
6 Months Change
-27.36%
Year Change
-25.63%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%