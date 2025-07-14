货币 / CHE
CHE: Chemed Corp
455.00 USD 7.19 (1.61%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHE汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点448.99和高点456.19进行交易。
关注Chemed Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CHE新闻
- Jefferies upgrades Chemed as Medicare cap risk eases and buybacks support stock
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Chemed (NYSE:CHE), Performance Food Gr (NYSE:PFGC)
- Jefferies upgrades Chemed stock rating to Buy on favorable Medicare reimbursement
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Why Is Chemed (CHE) Up 9.3% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Ave Maria Growth Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVEAX)
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Nicholas Westfall steps down as VITAS Healthcare CEO
- Why Chemed Stock Is Plummeting Today
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 410.0 USD
- Chemed (CHE) Q2 Earnings Miss Estimates
- Chemed shares tumble as Q2 earnings fall short, guidance disappoints
- Chemed earnings missed by $1.12, revenue fell short of estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- ASTH vs. CHE: Which Stock Is the Better Value Option?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Jefferies initiates Chemed stock with Hold rating, $500 price target
- Analysts Estimate Chemed (CHE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 456.41 USD
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
日范围
448.99 456.19
年范围
408.52 623.61
- 前一天收盘价
- 447.81
- 开盘价
- 449.47
- 卖价
- 455.00
- 买价
- 455.30
- 最低价
- 448.99
- 最高价
- 456.19
- 交易量
- 123
- 日变化
- 1.61%
- 月变化
- -3.34%
- 6个月变化
- -25.96%
- 年变化
- -24.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值