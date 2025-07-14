Währungen / CHE
CHE: Chemed Corp
457.91 USD 0.31 (0.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHE hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 452.03 bis zu einem Hoch von 462.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chemed Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CHE News
- Jefferies upgrades Chemed as Medicare cap risk eases and buybacks support stock
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Chemed (NYSE:CHE), Performance Food Gr (NYSE:PFGC)
- Jefferies upgrades Chemed stock rating to Buy on favorable Medicare reimbursement
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Why Is Chemed (CHE) Up 9.3% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Ave Maria Growth Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVEAX)
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Nicholas Westfall steps down as VITAS Healthcare CEO
- Why Chemed Stock Is Plummeting Today
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 410.0 USD
- Chemed (CHE) Q2 Earnings Miss Estimates
- Chemed shares tumble as Q2 earnings fall short, guidance disappoints
- Chemed earnings missed by $1.12, revenue fell short of estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- ASTH vs. CHE: Which Stock Is the Better Value Option?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Jefferies initiates Chemed stock with Hold rating, $500 price target
- Analysts Estimate Chemed (CHE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 456.41 USD
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
Tagesspanne
452.03 462.99
Jahresspanne
408.52 623.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 457.60
- Eröffnung
- 452.03
- Bid
- 457.91
- Ask
- 458.21
- Tief
- 452.03
- Hoch
- 462.99
- Volumen
- 338
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- -2.73%
- 6-Monatsänderung
- -25.49%
- Jahresänderung
- -23.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K