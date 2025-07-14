KurseKategorien
CHE
CHE: Chemed Corp

457.91 USD 0.31 (0.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHE hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 452.03 bis zu einem Hoch von 462.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chemed Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHE News

Tagesspanne
452.03 462.99
Jahresspanne
408.52 623.61
Vorheriger Schlusskurs
457.60
Eröffnung
452.03
Bid
457.91
Ask
458.21
Tief
452.03
Hoch
462.99
Volumen
338
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
-2.73%
6-Monatsänderung
-25.49%
Jahresänderung
-23.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K