Valute / CHE
CHE: Chemed Corp
451.68 USD 6.23 (1.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CHE ha avuto una variazione del -1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 449.90 e ad un massimo di 456.77.
Segui le dinamiche di Chemed Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
449.90 456.77
Intervallo Annuale
408.52 623.61
- Chiusura Precedente
- 457.91
- Apertura
- 456.77
- Bid
- 451.68
- Ask
- 451.98
- Minimo
- 449.90
- Massimo
- 456.77
- Volume
- 215
- Variazione giornaliera
- -1.36%
- Variazione Mensile
- -4.05%
- Variazione Semestrale
- -26.50%
- Variazione Annuale
- -24.76%
20 settembre, sabato