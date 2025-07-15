QuotazioniSezioni
Valute / CHE
Tornare a Azioni

CHE: Chemed Corp

451.68 USD 6.23 (1.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHE ha avuto una variazione del -1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 449.90 e ad un massimo di 456.77.

Segui le dinamiche di Chemed Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHE News

Intervallo Giornaliero
449.90 456.77
Intervallo Annuale
408.52 623.61
Chiusura Precedente
457.91
Apertura
456.77
Bid
451.68
Ask
451.98
Minimo
449.90
Massimo
456.77
Volume
215
Variazione giornaliera
-1.36%
Variazione Mensile
-4.05%
Variazione Semestrale
-26.50%
Variazione Annuale
-24.76%
20 settembre, sabato