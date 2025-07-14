Moedas / CHE
CHE: Chemed Corp
458.30 USD 0.70 (0.15%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHE para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 452.03 e o mais alto foi 458.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Chemed Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CHE Notícias
- Jefferies upgrades Chemed as Medicare cap risk eases and buybacks support stock
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Chemed (NYSE:CHE), Performance Food Gr (NYSE:PFGC)
- Jefferies upgrades Chemed stock rating to Buy on favorable Medicare reimbursement
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Why Is Chemed (CHE) Up 9.3% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Ave Maria Growth Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVEAX)
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Nicholas Westfall steps down as VITAS Healthcare CEO
- Why Chemed Stock Is Plummeting Today
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 410.0 USD
- Chemed (CHE) Q2 Earnings Miss Estimates
- Chemed shares tumble as Q2 earnings fall short, guidance disappoints
- Chemed earnings missed by $1.12, revenue fell short of estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- ASTH vs. CHE: Which Stock Is the Better Value Option?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Jefferies initiates Chemed stock with Hold rating, $500 price target
- Analysts Estimate Chemed (CHE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Chemed Corp stock hits 52-week low at 456.41 USD
- LRT Capital Management June 2025 Investor Update
Faixa diária
452.03 458.30
Faixa anual
408.52 623.61
- Fechamento anterior
- 457.60
- Open
- 452.03
- Bid
- 458.30
- Ask
- 458.60
- Low
- 452.03
- High
- 458.30
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- -2.64%
- Mudança de 6 meses
- -25.43%
- Mudança anual
- -23.65%
