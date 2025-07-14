クォートセクション
通貨 / CHE
CHE: Chemed Corp

457.91 USD 0.31 (0.07%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHEの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり452.03の安値と462.99の高値で取引されました。

Chemed Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
452.03 462.99
1年のレンジ
408.52 623.61
以前の終値
457.60
始値
452.03
買値
457.91
買値
458.21
安値
452.03
高値
462.99
出来高
338
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
-2.73%
6ヶ月の変化
-25.49%
1年の変化
-23.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K