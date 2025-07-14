通貨 / CHE
CHE: Chemed Corp
457.91 USD 0.31 (0.07%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHEの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり452.03の安値と462.99の高値で取引されました。
Chemed Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
452.03 462.99
1年のレンジ
408.52 623.61
- 以前の終値
- 457.60
- 始値
- 452.03
- 買値
- 457.91
- 買値
- 458.21
- 安値
- 452.03
- 高値
- 462.99
- 出来高
- 338
- 1日の変化
- 0.07%
- 1ヶ月の変化
- -2.73%
- 6ヶ月の変化
- -25.49%
- 1年の変化
- -23.72%
