Валюты / CATY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CATY: Cathay General Bancorp
47.92 USD 0.80 (1.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CATY за сегодня изменился на -1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.23, а максимальная — 48.53.
Следите за динамикой Cathay General Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CATY
- Do Options Traders Know Something About CATY Stock We Don't?
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Cathay General Bancorp declares $0.34 per share dividend
- Cathay (CATY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Cathay Bancorp Posts Q2 Earnings Beat
- Cathay General Bancorp price target raised to $52 from $51 at KBW
- Cathay General Bancorp price target raised to $51 from $45 at DA Davidson
- Cathay General Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CATY)
- Cathay General Bancorp (CATY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cathay earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Cathay General Bancorp Q2 2025 shows EPS beat, stock dips
- Cathay General (CATY) Meets Q2 Earnings Estimates
- Cathay General Bancorp Q2 2025 slides: EPS rises to $1.10 as C&I lending accelerates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- First Hawaiian (FHB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Cathay General (CATY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Cathay General Bancorp Stock: Shares Look Cheap On Ongoing Margin Expansion (NASDAQ:CATY)
- Cathay general bancorp vice chairman sells $54,733 in stock
- Cathay General Bancorp Adopts New Share Repurchase Program
- Jefferies initiates Cathay General stock with Buy, $53 target
- Cathay General Bancorp Declares $0.34 Per Share Dividend
- Cathay General Bancorp (CATY) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Cathay General Bancorp 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CATY)
- Cathay General Bancorp stock rises on Q1 earnings beat
Дневной диапазон
47.23 48.53
Годовой диапазон
36.09 55.29
- Предыдущее закрытие
- 48.72
- Open
- 48.53
- Bid
- 47.92
- Ask
- 48.22
- Low
- 47.23
- High
- 48.53
- Объем
- 1.570 K
- Дневное изменение
- -1.64%
- Месячное изменение
- -2.70%
- 6-месячное изменение
- 10.31%
- Годовое изменение
- 12.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.