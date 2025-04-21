Dövizler / CATY
CATY: Cathay General Bancorp
49.24 USD 1.08 (2.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CATY fiyatı bugün -2.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.00 ve Yüksek fiyatı olarak 50.24 aralığında işlem gördü.
Cathay General Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
49.00 50.24
Yıllık aralık
36.09 55.29
- Önceki kapanış
- 50.32
- Açılış
- 50.24
- Satış
- 49.24
- Alış
- 49.54
- Düşük
- 49.00
- Yüksek
- 50.24
- Hacim
- 1.105 K
- Günlük değişim
- -2.15%
- Aylık değişim
- -0.02%
- 6 aylık değişim
- 13.35%
- Yıllık değişim
- 15.70%
21 Eylül, Pazar