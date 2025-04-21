Währungen / CATY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CATY: Cathay General Bancorp
50.32 USD 1.69 (3.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CATY hat sich für heute um 3.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.34 bis zu einem Hoch von 50.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cathay General Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CATY News
- Do Options Traders Know Something About CATY Stock We Don't?
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Cathay General Bancorp declares $0.34 per share dividend
- Cathay (CATY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Cathay Bancorp Posts Q2 Earnings Beat
- Cathay General Bancorp price target raised to $52 from $51 at KBW
- Cathay General Bancorp price target raised to $51 from $45 at DA Davidson
- Cathay General Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CATY)
- Cathay General Bancorp (CATY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cathay earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Cathay General Bancorp Q2 2025 shows EPS beat, stock dips
- Cathay General (CATY) Meets Q2 Earnings Estimates
- Cathay General Bancorp Q2 2025 slides: EPS rises to $1.10 as C&I lending accelerates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- First Hawaiian (FHB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Cathay General (CATY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Cathay General Bancorp Stock: Shares Look Cheap On Ongoing Margin Expansion (NASDAQ:CATY)
- Cathay general bancorp vice chairman sells $54,733 in stock
- Cathay General Bancorp Adopts New Share Repurchase Program
- Jefferies initiates Cathay General stock with Buy, $53 target
- Cathay General Bancorp Declares $0.34 Per Share Dividend
- Cathay General Bancorp (CATY) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Cathay General Bancorp 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CATY)
- Cathay General Bancorp stock rises on Q1 earnings beat
Tagesspanne
48.34 50.37
Jahresspanne
36.09 55.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.63
- Eröffnung
- 48.83
- Bid
- 50.32
- Ask
- 50.62
- Tief
- 48.34
- Hoch
- 50.37
- Volumen
- 838
- Tagesänderung
- 3.48%
- Monatsänderung
- 2.17%
- 6-Monatsänderung
- 15.84%
- Jahresänderung
- 18.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K