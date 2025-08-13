Валюты / BRO
BRO: Brown & Brown Inc
90.91 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRO за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.99, а максимальная — 91.46.
Следите за динамикой Brown & Brown Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BRO
- Акции Brown & Brown достигли 52-недельного минимума на уровне $90,3
- Brown & Brown stock hits 52-week low at 90.3 USD
- Повышенные цены на акции отражают надежды на временное охлаждение рынка труда — Goldman Sachs
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Zacks Industry Outlook Highlights Brown and Brown, Marsh & McLennan, Arthur J. Gallagher and Willis Towers Watson Public
- 4 Insurance Brokerage Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- How Brown & Brown's Wholesale Brokerage Fuels Growth Momentum?
- How Is Willis Towers' Risk & Broking Division Powering Growth Momentum?
- How Does the Brokerage Segment Shape Arthur J. Gallagher's Success?
- 3 High-Growth Dividend Stocks To Boost A Portfolio Now
- Brown & Brown appoints Steve Hearn to lead global operations
- Brown & Brown names Steve Hearn to lead operations outside North America
- Willis Towers Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Brown & Brown (BRO) Up 4.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Brown and Brown Revenue Jumps 9.1%
- Brown & Brown announces business segment reorganization after recent acquisition
- Arthur J. Gallagher Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brown & Brown Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brown & Brown adds former Hanesbrands executive to board of directors
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Do Options Traders Know Something About Brown & Brown Stock We Don't?
- This Brown & Brown Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Brown & Brown (NYSE:BRO)
Дневной диапазон
89.99 91.46
Годовой диапазон
89.99 125.68
- Предыдущее закрытие
- 90.88
- Open
- 90.61
- Bid
- 90.91
- Ask
- 91.21
- Low
- 89.99
- High
- 91.46
- Объем
- 3.990 K
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- -5.89%
- 6-месячное изменение
- -26.54%
- Годовое изменение
- -12.46%
