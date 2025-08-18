통화 / BRO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BRO: Brown & Brown Inc
91.74 USD 0.14 (0.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BRO 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 91.30이고 고가는 92.46이었습니다.
Brown & Brown Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRO News
- AJG Stock Trades at a Discount: Time to Invest or Hold Off?
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- BRO Stock Trading at a Discount to Industry at 19.69X: Time to Hold?
- 브라운앤브라운, 주당 90.3달러로 52주 최저치 기록
- Brown & Brown stock hits 52-week low at 90.3 USD
- 일시적 고용 시장 냉각 기대감 반영된 주가 상승 - 골드만삭스
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Zacks Industry Outlook Highlights Brown and Brown, Marsh & McLennan, Arthur J. Gallagher and Willis Towers Watson Public
- 4 Insurance Brokerage Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- How Brown & Brown's Wholesale Brokerage Fuels Growth Momentum?
- How Is Willis Towers' Risk & Broking Division Powering Growth Momentum?
- How Does the Brokerage Segment Shape Arthur J. Gallagher's Success?
- 3 High-Growth Dividend Stocks To Boost A Portfolio Now
- Brown & Brown appoints Steve Hearn to lead global operations
- Brown & Brown names Steve Hearn to lead operations outside North America
- Willis Towers Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Brown & Brown (BRO) Up 4.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Brown and Brown Revenue Jumps 9.1%
- Brown & Brown announces business segment reorganization after recent acquisition
- Arthur J. Gallagher Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brown & Brown Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brown & Brown adds former Hanesbrands executive to board of directors
일일 변동 비율
91.30 92.46
년간 변동
89.99 125.68
- 이전 종가
- 91.88
- 시가
- 92.25
- Bid
- 91.74
- Ask
- 92.04
- 저가
- 91.30
- 고가
- 92.46
- 볼륨
- 4.467 K
- 일일 변동
- -0.15%
- 월 변동
- -5.03%
- 6개월 변동
- -25.87%
- 년간 변동율
- -11.66%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K