BRO: Brown & Brown Inc
92.23 USD 1.32 (1.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRO para hoje mudou para 1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 91.57 e o mais alto foi 93.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Brown & Brown Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
91.57 93.29
Faixa anual
89.99 125.68
- Fechamento anterior
- 90.91
- Open
- 91.77
- Bid
- 92.23
- Ask
- 92.53
- Low
- 91.57
- High
- 93.29
- Volume
- 6.983 K
- Mudança diária
- 1.45%
- Mudança mensal
- -4.52%
- Mudança de 6 meses
- -25.47%
- Mudança anual
- -11.19%
